Бибаров-Государев назвал Драпатого законной целью для ВС России после удара по Кирилловке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый — законная цель для российских войск. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого», — высказался он. Бибаров-Государев подчеркнул, что Киев должен ответить за удар по Кирилловке. Он отметил, что за такие атаки должны быть нанесены удары возмездия, направленные против лиц, которые стоят за подобными преступлениями.

Ранее ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке. Уточняется, что удар наносился с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).