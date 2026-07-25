Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине

Президент Казахстана Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о своем возможном посредничестве по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, Россия, «как великая страна», справится с урегулированием на Украине без посредников.

«Казахстан — не сторонняя страна, но я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — великий народ. Как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами», — заявил Токаев.

Ранее президент Казахстана рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран. Также Токаев заявил, что Путин проявил дипломатическую гибкость на встрече с Трампом на Аляске.