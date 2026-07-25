Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:20, 25 июля 2026 (обновлено: 19:25, 25 июля 2026)Бывший СССР

Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине

Президент Казахстана Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о своем возможном посредничестве по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, Россия, «как великая страна», справится с урегулированием на Украине без посредников.

«Казахстан — не сторонняя страна, но я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — великий народ. Как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами», — заявил Токаев.

Ранее президент Казахстана рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран. Также Токаев заявил, что Путин проявил дипломатическую гибкость на встрече с Трампом на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине
    Звезда шоу «Натальная карта» вышла замуж
    В Петербурге мужчина залез по трубе в чужую квартиру и не смог объяснить свои действия
    Пожар на территории российского НПЗ потушили
    Двум регионам России предсказали сильную жару
    Российские военные поразили доставлявшие грузы в украинские порты суда
    Российские военные ударили по украинскому сухогрузу
    Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
    Новак высказался о разрешении на выпуск топлива Евро-3
    На Западе назвали сроки потери Донбасса Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok