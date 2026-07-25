Токаев рассказал Путину поговорку про лад и клад

Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о сотрудничестве двух стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар". Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: "Где лад, там и клад"», — заявил Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Лидер Казахстана отметил, что благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга, Россия и Казахстан достигнут новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. «Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — ответил ему Путин.