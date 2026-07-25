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19:06, 25 июля 2026 (обновлено: 19:18, 25 июля 2026)Россия

Российские военные ударили по украинскому сухогрузу

Российские военные ударили по сухогрузу и десантному катеру в порту Николаева
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Victor Sayenko / Reuters

Российские военные ударили по украинскому сухогрузу в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками был поражен сухогруз, доставлявший грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные атаковали быстроходный десантный катер CV-90 Военно-морских сил Украины.

Также стало известно, что Российская армия ударила по объектам, предназначенным для хранения грузов военного назначения, в порту Черноморск.

Ранее 25 июля Минобороны отчиталось об успешном ударе по логистическим центрам и местам хранения беспилотников ВСУ. Также российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

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