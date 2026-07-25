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12:56, 25 июля 2026Бывший СССР

Российская армия поразила логистические центры БПЛА ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении логистических центров и мест хранения БПЛА ВСУ
Андрей Шеньшаков

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России отчиталось об успешном ударе по логистическим центрам и местам хранения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению Минобороны, удар ВС РФ наносился с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерийских снарядов.

«Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в посте.

Также российская армия отчиталась об ударе по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее стало известно, что Таллин скрывает информацию об украинских дронах в воздушном пространстве Эстонии. Власти пытаются представить нахождение украинских БПЛА в небе, как «неизбежные издержки».

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