Минобороны России сообщило о поражении логистических центров и мест хранения БПЛА ВСУ

Министерство обороны России отчиталось об успешном ударе по логистическим центрам и местам хранения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению Минобороны, удар ВС РФ наносился с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерийских снарядов.

«Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в посте.

Также российская армия отчиталась об ударе по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее стало известно, что Таллин скрывает информацию об украинских дронах в воздушном пространстве Эстонии. Власти пытаются представить нахождение украинских БПЛА в небе, как «неизбежные издержки».