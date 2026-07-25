Одна страна скрыла информацию о дронах ВСУ в небе

Абилов: Эстонское правительство скрывает информацию об украинских дронах в небе

Таллин скрывает информацию об украинских дронах в воздушном пространстве Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в Таллине Камрана Абилова.

Абилов подчеркнул, что эстонские власти пытаются представить нахождение украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе, как «неизбежные издержки».

«Предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — добавил Абилов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал признание об упавшем на территории Эстонии беспилотнике.

В свою очередь военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил о том, что запуски украинских дронов по Петербургу и Ленинградской области могли осуществляться с территории Эстонии.