Таллин скрывает информацию об украинских дронах в воздушном пространстве Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в Таллине Камрана Абилова.
Абилов подчеркнул, что эстонские власти пытаются представить нахождение украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе, как «неизбежные издержки».
«Предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — добавил Абилов.
До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал признание об упавшем на территории Эстонии беспилотнике.
В свою очередь военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил о том, что запуски украинских дронов по Петербургу и Ленинградской области могли осуществляться с территории Эстонии.