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06:56, 25 июля 2026 (обновлено: 07:42, 25 июля 2026)Бывший СССР

Одна страна скрыла информацию о дронах ВСУ в небе

Абилов: Эстонское правительство скрывает информацию об украинских дронах в небе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Таллин скрывает информацию об украинских дронах в воздушном пространстве Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в Таллине Камрана Абилова.

Абилов подчеркнул, что эстонские власти пытаются представить нахождение украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе, как «неизбежные издержки».

«Предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — добавил Абилов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал признание об упавшем на территории Эстонии беспилотнике.

В свою очередь военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил о том, что запуски украинских дронов по Петербургу и Ленинградской области могли осуществляться с территории Эстонии.

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