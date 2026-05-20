Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 20 мая 2026Бывший СССР

Генсек НАТО сделал признание о сбитом над Эстонией дроне

Генсек НАТО Рютте признал, что сбитый над Эстонией дрон был украинским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сбитый силами НАТО над Эстонией дрон был украинским. Такое признание об упавшем на территории прибалтийской республики беспилотнике сделал генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Это был украинский беспилотник», — заявил чиновник.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

Позднее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны. Дипломат заявил, что дроны в небе над Эстонией якобы появляются из-за провокаций Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Тайна бесследно исчезнувшей по дороге в поликлинику россиянки открылась на дне реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok