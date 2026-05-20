Генсек НАТО сделал признание о сбитом над Эстонией дроне

Сбитый силами НАТО над Эстонией дрон был украинским. Такое признание об упавшем на территории прибалтийской республики беспилотнике сделал генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.
«Это был украинский беспилотник», — заявил чиновник.
Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.
Позднее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны. Дипломат заявил, что дроны в небе над Эстонией якобы появляются из-за провокаций Москвы.