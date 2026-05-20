14:12, 20 мая 2026

Россияне увеличили расходы на астрологов и медиумов

Forbes: Лидерами по росту оборота на майские стали астрологи и брачные агентства
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Неожиданными лидерами по росту оборотов в период майских праздников в России оказались предприниматели с видом деятельности под кодом ОКВЭД 96.09 («Предоставление прочих персональных услуг»), куда входят, к примеру, астрологи, медиумы и брачные агентства. Об этом со ссылкой на исследование Точка Банка пишет Forbes.

Тем же кодом обозначаются эскорт-услуги, уход за домашними животными, татуаж и пирсинг. За указанный период выручка указанных бизнесов выросла на 10,2 процента.

Также неплохо себя чувствовали индустрия досуга и сфера гостинично-ресторанного бизнеса. У первых предприятий обороты выросли на 3,1 процента, а у вторых падение оказалось символическим — 2,4 процента у гостиниц и 1,4 процента у ресторанов.

Хуже всего дела обстояли у HR-агентств — минус 41,3 процента по выручке. Оптовая продажа промышленного оборудования обвалилась на 22 процента, продажа автозапчастей — на 18,3 процента, неспециализированная оптовая торговля — на 18,1 процента.

В целом суммарные обороты бизнеса за первые майские праздники упали 6,4 процента по сравнению с обычной неделей апреля, а за вторые — на 15,3 процента.

В прошлом году правительство отклонило инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке продвигающих ее ресурсов.

