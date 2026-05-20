Российский футбольный клуб уволил одного и того же тренера во второй раз за год

«Торпедо» уволило Кононова с поста главного тренера второй раз за год

Московское «Торпедо» объявило об увольнении с поста главного тренера команды Олега Кононова. Об этом сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Уточняется, что сотрудничество прекращено по соглашению сторон. «Благодарим за работу! Успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в обращении клуба.

Кононов уволен из «Торпедо» во второй раз за год. В первый раз он лишился своего поста в августе 2025-го.

По итогам сезона-2024/2025 Кононов вывел «Торпедо» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но позже клуб лишили места в элите из-за обвинений руководителей команды в коррупции. В минувшем сезоне москвичи заняли девятое место в Первой лиге.