Названо число камер видеонаблюдения в России

Гендиректор NtechLab Паламарчук: В России сейчас работает 15 млн видеокамер

В России сейчас работает 15 миллионов камер видеонаблюдения, но только 7 процентов из них «находятся под умными сервисами». Об этом, говоря о трендах в развитии технологий «Умного города», рассказал на ЦИПР-2026 гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук. Слова представителя компании, занимающейся разработкой систем видеоаналитики, приводит корреспондент «Ленты.ру».

Назвав их общее число, эксперт отметил, что из чуть более, чем пяти миллионов камер, задействованных в госсегменте, доля «умных» более значительна, но все равно не дотягивает даже до 30 процентов.

По его словам, в Нижнем Новгороде, где проходит конференция, активно реализуется подход, связанный с мультифункциональностью камер, который Паламарчук, «в том числе с учетом финансовой ситуации», считает одним из ключевых в ближайшие годы.

«Здесь городские камеры работают и на системы безопасности, и они же, например, следят за трафиком городского транспорта, они же смотрят за заполняемостью урн, они же смотрят за скоплениями людей, как очереди формируются и так далее... То есть одна и та же камера на самом деле наполняется большим количеством новых смыслов. (...) инфраструктура наполняется новыми ценностными смыслами, новой пользой», — поделился специалист.

Еще одним трендом для «умных городов» Паламарчук назвал то, что «высокие технологии перестают быть нашими помощниками — наблюдателями, инструментом» и «становятся самостоятельным игроком, формирующим наши знания, наше понимание вещей». В пример он привел то, что большинство водителей давно выполняют лишь механическую функцию управления автомобилем, а маршрут строит ИИ. И в целом IT-технологии в гораздо более широком смысле получают, по его словам, все больше возможностей для управления городскими процессами.

«Сегодня видеоаналитика, даже если люди не находятся в базе, она может сама определить по поведению, например, человека, который только задумал сделать что-то плохое, она определит подъезды, где начинают собираться компании, которые хотят сделать что-то плохое, настроение этих людей. И, более того, процесс этот технологически уже реализован. Вопрос в нормативке. На сегодняшний день эти системы могут и общаться, предупреждая, например, о чем-то. Вот у нас реализован ряд таких проектов, когда ИИ сам обращается к людям и предлагает, например, не курить, или не выгуливать собаку на детской площадке... Делает он это абсолютно самостоятельно, только потом формируя журнал событий и отправляя отчет оператору», — рассказал Паламарчук.

Эксперт уточнил, что возможно и «управляющее воздействие» со стороны тех же систем, которые «могут открывать, закрывать двери, вызывать скорую помощь, полицию», делая все это «абсолютно самостоятельно». «Во многих городах эти системы начинают активно устанавливаться, развиваться. То есть IT-технологии, по сути, становятся самостоятельным игроком. И умный город становится по-настоящему умным, даже без нашего участия», — резюмировал он.

