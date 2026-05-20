16:34, 20 мая 2026

Мировые цены на нефть упали после слов Трампа о скором конце войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в среду, 20 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent заметно упала на фоне изменившейся риторики президента США Дональда Трампа касательно перспектив войны в Иране. Об этом свидетельствуют данные Investing.

После заявления главы Белого дома о том, что война на Ближнем Востоке закончится «очень быстро», сырьевые котировки перешли к стремительному падению. К 16:25 по московскому времени Brent подешевела более чем на 3 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, примерно до 108,6 доллара за баррель.

Изменившаяся риторика Трампа временно снизила градус напряженности на фондовом рынке, отмечают эксперты. Однако ряд игроков все еще скептично относятся к перспективам скорого завершения войны в Иране. Принципиальные разногласия между США и Ираном по поводу условий прекращения огня вряд ли удастся устранить в скором времени.

На этом фоне Ормузский пролив, скорее всего, не откроется для иностранных судов в оставшуюся часть мая, спрогнозировали ранее в Министерстве энергетики (Минэнерго) США. С учетом этого дисбаланс глобального спроса и предложения сырья с большой долей вероятности сохранится как минимум до конца 2026 года, полагают в ведомстве. В июле-декабре часть нефтяных потоков останется нарушенной, улучшение ситуации, по оценке экспертов, произойдет в 2027-м.

