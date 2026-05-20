Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

Небензя: Киев планирует запустить дроны с территории стран Прибалтики

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал важное заявление после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Украины в Эстонии. Он отметил, что Киев продолжит готовить к запуску свои дроны с территории стран Прибалтики.

Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Он, опираясь на данные разных ведомств России, сообщил, что дроны ВСУ не только продолжат летать через территорию прибалтийских стран, но и будут стартовать с их позиций.

В то же время он напомнил, что, если Прибалтика позволит Украине запускать со своей территории беспилотники, членство в НАТО не защитит эти страны от ответных мер.

ЕК отреагировала на предупреждение России странам Прибалтики

Слова постоянного представителя России при ООН прокомментировала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Прежде всего она назвала их неприемлемыми и сочла за «угрозу» России в адрес стран Прибалтики.

Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена — это угроза всему нашему Союзу Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Фон дер Ляйен также указала, что Европейский союз (ЕС) продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга. Тем самым он обеспечивает надежную оборону и боеготовность при любых обстоятельствах.

В стране НАТО впервые сбили беспилотник ВСУ

19 мая стало известно, что в стране НАТО впервые сбили беспилотник ВСУ — ею оказалась Эстония. Министерства обороны страны Прибалтики заявило, что украинский дрон был перехвачен и уничтожен над озером Выртсъярв. В то же время там предположили, что он на самом деле предназначался для атак на территорию России.

Тем не менее власти напомнили, что Эстония не разрешала Украине использовать свое пространство. Также она не запрашивала разрешения на такие полеты БПЛА.

В конце концов министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за падения дрона ВСУ. В военно-политическом блоке НАТО проинформировали, что ведется расследование инцидента.

Еще в одной стране НАТО началась паника из-за БПЛА Украины

Несмотря на извинения со стороны Украины, 20 мая в Литве началась паника после объявления тревоги. В районе Вильнюса граждан призвали проследовать в какое-либо еще укрытие и дождаться дальнейших рекомендаций. Причиной стал БПЛА в небе над страной. Военным самолетам НАТО был отдан приказ ликвидировать его.

В итоге силы альянса не смогли найти дрон. При этом сообщение о беспилотнике подняло шумиху в стране. В укрытие увели даже власти страны, включая президента Гитанаса Науседу.

В стороне не осталась и Латвия — там дрон ВСУ был замечен несколькими днями ранее. На этом фоне правительство страны также объявило об отставке. Тогда политолог Александр Носович также выразил мнение, что причиной отставки властей стали действия украинской армии, которая нанесла удар по критической инфраструктуре Латвии вместо цели на территории России.