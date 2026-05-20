17:45, 20 мая 2026

Россияне бросились избавляться от мелочи

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне во время «Монетной недели» сдали в общей сложности 252 тонны мелочи. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«Монетная неделя» — ежегодная общероссийская акция Банка России. Во время ее проведения граждане могут бесплатно и без комиссии обменять скопившуюся дома мелочь на бумажные купюры или зачислить ее на свой банковский счет.

В 2026-м «Монетная неделя» проходила с 6 по 18 апреля. Во время проведения акции россияне сдали на 2 тонны мелочи больше в сравнении с прошлогодним показателем, уточнили в регуляторе. Подавляющая часть (86,7 процента) сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, оставшаяся — на копейки. Всего в оборот удалось вернуть почти 252 миллиона рублей.

В этом году россияне обменивали скопившуюся дома мелочь не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. При этом некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции, заключили в ЦБ.

В 2025-м в рамках «Монетной недели» удалось вернуть в оборот в общей сложности более 245 миллионов рублей. Осенью граждане сдали суммарно свыше 56 миллионов монет.

