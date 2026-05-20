20 мая 2026

Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

Фармацевт Фернандес: Сыр и молоко снижают эффективность тетрациклина
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Некоторые антибиотики могут плохо усваиваться, если сочетать их с одним типом продуктов, предупредил фармацевт Альваро Фернандес. Его слова передает издание HuffPost.

Как пояснил Фернандес, препятствовать усвоению некоторых антибиотиков, в особенности доксициклина, тетрациклина и ципрофлоксацина, могут богатые кальцием молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр. «Эти медикаменты связываются с кальцием, образуя комплексы, которые очень трудно усваиваются кишечником», — отметил специалист.

Из-за этого лекарство не попадает в кровоток должным образом, и, следовательно, эффективность лечения может снизиться, подчеркнул он. Фармацевт призвал делать перерыв длительностью два-три часа между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов. А вот у амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и азитромицина подобных взаимодействий не наблюдается, добавил он.

Ранее нутрициолог Дарья Русанова рассказала, как восстановить кишечник после приема антибиотиков. Для этого она посоветовала употреблять как можно больше овощей и фруктов.

