19:34, 20 мая 2026

В дружественной России стране рассказали о важности отношений с ЕС

Рахимов: ЕС является одним из важных векторов для Узбекистана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) является одним из важных векторов внешней политики для Узбекистана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий отделом Центра новейшей истории при Академии наук республики Мирзохид Рахимов на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги–2026. Новая реальность».

«Традиционно Узбекистан придерживается многостороннего формата внешней политики, который предусматривает налаживание как двухсторонних, так и многосторонних отношений с зарубежными странами. И в этом отношении Европейский союз является одним из важных векторов внешней политики», — рассказал эксперт.

По его словам, страны Центральной Азии в целом расширяют многосторонний формат отношений с Евросоюзом. Сотрудничество между Брюсселем и Ташкентом идет в сфере инвестиций и образования. Например, отмечает Рахимов, Узбекистан заключил соглашение по миграции с ФРГ.

То есть речь идет о тех или иных формах расширения человеческой мобильности

Мирзохид Рахимовзаведующий отделом Центра новейшей истории при Академии наук Узбекистана

24 октября 2025 года Узбекистан подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Президент республики Шавкат Мирзиеев назвал его историческим.

