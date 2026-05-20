Стало известно о накапливании украинских войск около российской границы

Россия
20:24, 20 мая 2026

В России заявили о накапливании украинских войск около российской границы
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы около российской границы. Об этом сообщается в публикации военно-аналитического центра Telegram-канала «Рыбарь».

«На бурлукском направлении растет ожесточение боев. Украинские формирования накапливают силы в лесах в районе Терновой, готовясь продолжать атаки в приграничной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше недели российские войска били из тяжелых огнеметных систем (ТОС) по украинским формированиям, однако в урочище Столбовом и окрестных лесах все равно сохраняется высокая концентрация противника.

Ранее стало известно, что российские войска продвигаются на сумском направлении силами малых групп, несмотря на частые контратаки. Помимо этого, появилась информация, что ВСУ перебросили подкрепление на сумское направление.

