Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 20 мая 2026Мир

В НАТО признали неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США

Рютте заявил, что Украина не может выжить без потока вооружений из США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей глав МИД, запланированной на 21-22 мая, пишет The Guardian.

«Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL», — подчеркнул политик.

Ранее Рютте призвал членов Североатлантического альянса ежегодно выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    В Новой Москве вылетевший с парковки автомобиль едва не сбил детей

    Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

    В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

    Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

    В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

    Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

    На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

    В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

    Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok