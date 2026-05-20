В НАТО признали неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США

Генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей глав МИД, запланированной на 21-22 мая, пишет The Guardian.
«Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL», — подчеркнул политик.
Ранее Рютте призвал членов Североатлантического альянса ежегодно выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине.