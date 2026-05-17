22:13, 17 мая 2026

В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте. Фото: Malina Norocea / Inquam Photos / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ежегодно выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине, сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Рютте сделал предложение в ответ на разочарование стран Северной Европы, Прибалтики, Нидерландов и Польши, которые направляют более высокий процент от своего ВВП на военную помощь Украине, чем большинство других государств.

Журналисты указали, что предложение теоретически позволит увеличить ежегодные поставки Киеву втрое. Они подчеркнули, что оно уже не нравится некоторым крупным членам НАТО, в частности Великобритании и Франции.

Ранее генсек НАТО уже предлагал обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год.

