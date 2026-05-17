В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

Рютте призвал членов НАТО ежегодно выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ежегодно выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине, сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Рютте сделал предложение в ответ на разочарование стран Северной Европы, Прибалтики, Нидерландов и Польши, которые направляют более высокий процент от своего ВВП на военную помощь Украине, чем большинство других государств.

Журналисты указали, что предложение теоретически позволит увеличить ежегодные поставки Киеву втрое. Они подчеркнули, что оно уже не нравится некоторым крупным членам НАТО, в частности Великобритании и Франции.

