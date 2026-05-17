Рогов: Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Критическая инфраструктура в рабочем режиме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее беспилотные летательные аппараты повторно атаковали Энергодар в Запорожской области, где после обстрела дронами в субботу, 16 мая, вышли из строя две автозаправочные станции. Беспилотники повредили линию электроснабжения муниципалитета в ночь на 17 мая.