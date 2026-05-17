БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

ЛЭП Энергодара в Запорожской области получила новые повреждения после атаки БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) повторно атаковали Энергодар в Запорожской области, где после обстрела дронами в субботу, 16 мая, вышли из строя две автозаправочные станции (АЗС). Об этом сообщает РИА Новости.

Беспилотники повредили линию электроснабжения (ЛЭП) муниципалитета в ночь на 17 мая. После второй атаки она получила новые повреждения. «Город запитан не полностью», — добавили в администрации.

Восстановительные работы продолжаются. Однако власти не называют конкретные сроки их завершения.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины повредили две АЗС в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что последствия от повреждения реакторов Запорожской АЭС могут быть серьезнее, чем чернобыльская трагедия.