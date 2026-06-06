Россиянина захотели депортировать с Бали за опасное поведение

NusaBali: Россиянину на Бали грозит депортация за скандальное поведение в отеле

На острове Бали власти округа Бадунг выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста за опасное поведение. Об этом сообщает NusaBali.

Отмечается, что мужчина с инициалами MS проживал в гостинице с 9 по 23 мая в районе Печату и беспокоил гостей и сотрудников отеля, а его поведение якобы представляло опасность. По предварительной информации, поведение россиянина могло быть связано с зависимостью от определенных лекарственных препаратов.

В настоящее время гражданин России находится на лечении в больнице под контролем иммиграционных властей. После выписки власти намерены официально рекомендовать его депортацию иммиграционной службе.

Ранее два российских туриста устроили пьяный дебош в тайском городе Патонг и оказались под угрозой депортации. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали туристов и доставили их в наручниках в отделение. Им предъявили обвинения по статье об употреблении алкоголя и нарушении порядка в общественном месте.