Россияне устроили пьяный дебош в Таиланде и оказались под угрозой депортации

Двух российских туристов задержали в Таиланде за пьяный дебош

Два российских туриста устроили пьяный дебош в тайском городе Патонг и оказались под угрозой депортации. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета».

Вечером в воскресенье, 19 апреля, в полицию поступила информация о нетрезвых россиянах, нарушающих общественный порядок недалеко от ресторана Mr. Patong. Буянили ли соотечественники в самом заведении или на улице, не уточняется.

Прибывшие на место стражи правопорядка задержали туристов и доставили их в наручниках в отделение. Им предъявили обвинения по статье об употреблении алкоголя и нарушении порядка в общественном месте.

«Приведенная в отчете формулировка соответствует статье 378 Уголовного кодекса Таиланда, и хотя она входит в раздел мелких правонарушений, речь все равно идет об уголовном деле», — говорится в источнике.

В материале также указано, что тюремный срок за пьяный дебош не предусмотрен, однако районная полиция имеет право ходатайствовать в Иммиграционное бюро об отзыве выданного иностранцу разрешения на пребывание и депортации.

Ранее россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с парой трансгендерных женщин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на тайском курорте Паттайя. Мужчина опьянел и уснул, а злоумышленницы сняли с его шеи ключ от байка и уехали на нем.