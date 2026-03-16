Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с трансгендерными женщинами в Таиланде

Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с парой трансгендерных женщин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на тайском курорте Паттайя. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, 47-летний Иван Т. познакомился со злоумышленницами 8 марта на выходе из супермаркета. Они разговорились и начали выпивать. Через какое-то время мужчина опьянел и уснул.

Вскоре после этого трансгендеры сняли с шеи Ивана ключ от байка, в багажнике которого лежал телефон, и уехали на нем. На следующий день россиянин, поняв, что произошло, заявил о краже в полицию. Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и опознали подозреваемых. Однако найти их пока не удалось.

Ранее в этой же стране Азии трансгендер обокрал туриста из Южной Кореи в общественном транспорте. Злоумышленник залез в его карман и взял оттуда 4 тысячи батов (около 10 тысяч рублей).

