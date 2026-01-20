Реклама

18:12, 20 января 2026

Трансгендер обокрал туриста в общественном транспорте Таиланда

Трансгендер украл у отдыхавшего в Таиланде туриста телефон и деньги
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JRJfin / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде турист лишился денег во время поездки в общественном транспорте. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 19 января в Паттайе. Путешественник из Южной Кореи ехал в сонгтхэу со своей подругой вдоль дороги.

Во время остановки рядом с мужчиной сели трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и тайская женщина, которые действовали сообща. Когда кореец отвлекся, злоумышленник залез в его карман и обокрал на четыре тысячи бат (10 тысяч рублей). Злоумышленник также украл у мужчины телефон и кредитные карты.

На данный момент офицеры ищут подозреваемых, просматривая камеры видеонаблюдения. Расследование продолжается.

Ранее трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг в Таиланде. Жертвой преступления стал 65-летний мужчина.

