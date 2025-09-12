Трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг в Таиланде

Женщины-трансгендеры напали на туриста после отказа от услуг в Паттайе

Женщины-трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг на тайском курорте Паттайя. Об этом пишет Bangkok Post.

Уточнялось, что инцидент произошел в районе Нонг Пру. 65-летний турист рассказал полицейским, что вызвал двух женщин в свою квартиру в кондоминиуме, но в итоге к нему приехали четыре женщины-трансгендера и стали предлагать свои услуги. После отказа они заявили, что не покинут номер до тех пор, пока путешественник не заплатит каждой из них 10 тысяч тайских бат (около 26 тысяч рублей), что вышло бы отдыхающему в 40 тысяч тайских бат (более 107 тысяч рублей).

Начался спор, после чего трансгендеры напали на путешественника с ножом, оставив серьезные порезы на голове. Мужчине удалось вырваться и обратиться за помощью к сотрудникам кондоминиума. Потерпевшему оказали первую помощь на месте. Группа злоумышленников успела сбежать до приезда полиции. В настоящее время правоохранители изучают камеры наблюдения, чтобы установить и задержать подозреваемых.

Ранее в Таиланде женщина-трансгендер избила туриста туфлями. Она сообщила полицейским, что мужчина попытался проверить ее пол.