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19:50, 2 июня 2025Путешествия

Женщина-трансгендер до крови избила туриста туфлями за проверку ее пола

Алина Черненко

Фото: NazarBazar / Shutterstock / Fotodom

Женщина-трансгендер в Таиланде жестоко избила туриста туфлями по голове за проверку ее пола. Подробностями истории поделилось местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 31 мая, на популярном тайском курорте Паттайя. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на пляжной улице 54-летнего жителя Шри-Ланки по имени Сепал с окровавленной головой. Ему оказали помощь на месте.

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После этого стражи правопорядка отвезли мужчину и напавшую на него 29-летнюю трансгендерную женщину по имени Минтран Буран в участок, чтобы взять показания. Она призналась, что несколько раз ударила Сепала по голове туфлями на высоком каблуке.

В заявлении тайка пояснила, что мужчина поинтересовался ценой оказываемой ей секс-услуг, а затем попросил потрогать гениталии, чтобы узнать, является ли она биологической женщиной.

«Я позволила ему прикоснуться лишь один раз. Но когда он снова дотронулся до меня, не заплатив, я расстроилась, и началась ссора. Я схватила его за воротник рубашки, а он в ответ потянул меня за мой, оставив на груди царапину. Я разозлилась и ударила его по голове четыре-пять раз», — рассказала полицейским Минтран.

Ранее на другом популярном тайском курорте, Пхукете, трансгендерная женщина пошла на свидание с туристом из Индии и разбила ему лоб мобильным телефоном. Пострадавший подал заявление в полицию.

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