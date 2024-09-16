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20:46, 16 сентября 2024Путешествия

Трансгендерная женщина пошла в ресторан с туристом в Таиланде и разбила ему лоб телефоном

Трансгендерная женщина разбила лоб туристу из Индии мобильным телефоном

Фото: Patong Police

Трансгендерная женщина пошла на свидание с туристом из Индии и разбила ему лоб мобильным телефоном на популярном курорте Таиланда. Подробностями истории поделилось местное издание The Phuket News.

По данным источника, 14 сентября 27-летний индиец познакомился с местной жительницей Атит Саенгсук и пригласил ее в ресторан морепродуктов на Пхукете. Перед входом в заведение между ними развязалась ссора, во время которой женщина-трансгендер ударила спутника по лицу своим гаджетом. Пострадавший подал заявление в полицию, и она начала расследование.

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Уточняется, что в этот же день на Пхукете произошла драка между тремя туристами с Ближнего Востока. По словам свидетелей, перед началом конфликта мужчины много выпили. Одного из участников потасовки доставили в больницу с травмами.

В начале сентября в Таиланде другая женщина-трансгендер обворовывала японских туристов ради мести своему бывшему парню-японцу. Она обращалась к ним за финансовой помощью и исчезала с деньгами.

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      Алина Черненко
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