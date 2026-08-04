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11:50, 4 августа 2026Россия

Раскрыта особенность мощной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что ВСУ сменили тактику налетов дронов
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику налетов дронов на российские регионы. Особенность мощной атаки украинских военных раскрыли авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Авторы отметили, что 3 августа ВСУ снизили интенсивность атак, использовав только 58 беспилотников для ударов по приграничным регионам России. «Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим: в ночь на 4 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 320 беспилотников», — указано в публикации.

Целями атак ВСУ, как указали аналитики, стали Московская и Ленинградская области. В обоих регионах украинские беспилотники попытались ударить по логистическим складам.

В ночь на 4 августа ВСУ атаковали Ленобласть. На складе в Красном Бору произошло возгорание. Удар украинских военных также пришелся и по Московской области. В результате атаки пять человек не выжили, еще семь жителей региона пострадали.

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