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13:36, 4 августа 2026 (обновлено: 13:51, 4 августа 2026)Мир

Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном

МИД Катара: Планы о проведении прямых переговоров между США и Ираном отсутствуют
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На настоящий момент планы о проведении прямых переговоров между США и Ираном отсутствуют. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед Аль-Ансари, его слова передает ТАСС.

При этом в МИДе отметили, что американские и иранские власти продолжают контакты по мирному урегулированию конфликта и обмениваются проектами мирного соглашения через посредников.

«Мы можем подтвердить, что усилия продолжаются со всеми сторонами [конфликта], которые стремятся к дипломатическому урегулированию. <...> В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении», — отметил Аль-Ансари.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Обе стороны призвали США и Иран к прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».

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