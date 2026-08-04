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15:34, 4 августа 2026 (обновлено: 15:45, 4 августа 2026)Экономика

Россиянам рассказали об особенностях наследования банковской ячейки

Юрист Хаминский: Наследники могут получить содержимое банковской ячейки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При наследовании банковской ячейки новый собственник может получить ее содержимое. Об особенностях процесса россиянам рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

Для того чтобы банк выдал имущество, нотариус должен направить запрос по заявлению наследников. По словам эксперта, банки обязаны сообщать о наличии договора аренды сейфа и об ином имуществе наследодателя. При необходимости сохранить наследство нотариус принимает меры по его охране, в том числе организует вскрытие ячейки и составляет опись содержимого, которая подтверждает состав имущества.

«Таким образом, банковская ячейка — это не кот в мешке, который можно открыть только через шесть месяцев. При необходимости ее содержимое может быть установлено раньше в рамках мер по охране наследства», — рассказал Хаминский. Он добавил, что если о ячейке стало известно после выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус может выдать дополнительное свидетельство на вновь выявленное имущество.

Ранее юрист Ольга Чирикова рассказала, что уход собственника из жизни не является основанием для расторжения договора найма и выселения арендатора, поскольку права и обязанности по договору переходят к наследникам.

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