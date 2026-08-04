Врач раскрыла четыре группы продуктов для здорового оттока желчи

Диетолог Ахуньянова: Горькая зелень и овощи полезны для здорового оттока желчи

Врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова рассказала, какие четыре группы продуктов необходимы для здорового оттока желчи. Их доктор раскрыла в беседе с изданием UfaTime.ru.

Первой группой продуктов, необходимых для здорового оттока желчи, Ахуньянова назвала горькую зелень и овощи. Она посоветовала добавить в рацион рукколу, кресс-салат, салаты радиккьо и эндивий, цикорий, редис и редьку. По ее словам, начинать можно с небольшой горсти зелени, которую нужно добавлять к основному приему пищи.

Врач добавила, что для здорового оттока желчи в рационе должны быть продукты, богатые клетчаткой. В их число доктор включила различные виды капусты, другие овощи и зелень, а также цельные крупные.

Кроме того, Ахуньянова порекомендовала добавлять в меню полезные жиры, которые содержатся в яйцах, авокадо, оливковом масле и семечках, орехах. Отдельно врач выделила рыбу, такую как сельдь, скумбрия, сардины и лосось. По ее словам, она содержит белок и жирные кислоты, которые благотворно влияют на весь пищеварительный тракт.

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