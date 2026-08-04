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17:23, 4 августа 2026 (обновлено: 17:26, 4 августа 2026)Экономика

США смогли нарастить торговлю с ключевым партнером России

Таможня США: Торговый оборот США и Китая вырос более чем на шесть процентов
Кирилл Луцюк

Фото: David Kirton / Reuters

За первый летний месяц 2026 года торговый оборот США и Китая вырос на 6,4 процента и достиг 34,72 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

В мае речь шла о 32,63 миллиарда. Поставки китайских товаров в США в июне 2026 года выросли почти на 7 процентов, до 25,15 миллиарда. Что касается американского экспорта в КНР, то он увеличился почти на 5 процентов, до 9,57 миллиарда. Таким образом торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3 процента, до 15,58 миллиарда долларов.

По итогам первых шести месяцев 2026 года товарооборот Китая и США оценили в 289,146 миллиарда долларов. Полученный результат оказался на уровне I полугодия 2025-го. Всего с января по июнь 2026 года Китай поставил в США товаров на 215,92 миллиарда долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил всего 0,2 процента. Импорт из США упал на 0,8 процента и достиг 73,226 миллиарда долларов.

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