Раскрыта судьба пропавшего брата Хазанова

«МК»: Брат юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер живет на улице

Брат актера и юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер, о пропаже которого стало известно в июне, живет на улице. Его судьбу раскрыла племянница в разговоре с «МК».

«Мы подали официальное заявление в полицию после пропажи дяди. (...) Как нам сообщили в правоохранительных органах, Андрей попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять», — сказала родственница.

Она также уточнила, что на видео Лукачер выглядит здоровым.

Об исчезновении брата Хазанова сообщалось 2 июня. Племянница Лукачера в беседе с «МК» заявила, что он уже около года не выходит с ней на связь. Соседи рассказали, что брат Хазанова вел замкнутый образ жизни, ни с кем не общался, питался в социальных учреждениях и хранил в квартире вещи с помойки. Также у него были долги за ЖКУ.

Андрей Лукачер — единокровный брат Геннадия Хазанова. Второго единокровного брата артиста Юрия не стало в 2023 году. Также у Хазанова есть единокровная сестра Наталья и старший брат по матери Эдуард, с 1977 года живущий в Германии.