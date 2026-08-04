Россиянам назвали способ выбрать лучшие огурцы и помидоры для засолки

Роскачество: Оптимальная длина огурцов для засолки — 7-12 сантиметров

Эксперты Роскачества считают, что овощи для засолки должны быть упругими и иметь небольшой размер. Способ выбрать хорошие огурцы и помидоры для консервации они подсказали в беседе с Life.ru.

В Роскачестве отметили, что идеальные огурцы для засолки имеют тонкую кожицу с темными шипами и выраженной бугристостью. Их оптимальной длиной эксперты назвали 7-12 сантиметров. Помидоры, по их мнению, также нужно тщательно выбирать. Они должны быть мясистыми и плотными, с приятным ароматом и без признаков перезрелости. «Хороший способ проверить пригодность помидора к засолке — залить его кипятком: если кожица не лопается, такой плод подходит для цельноплодного консервирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты добавили, что большое значение имеет подготовка плодов. Огурцы перед засолкой они посоветовали замочить в холодной воде на три-пять часов, а помидоры следует протыкать зубочисткой в месте крепления плодоножки.

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