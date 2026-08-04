Врач предупредил об опасности покупки половинок арбуза на уличных развалах

Врач Парамонов назвал опасной покупку половинок арбуза на уличных развалах

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов предупредил россиян об опасности покупки разрезанных арбузов с уличных развалов и подсказал правила выбора безопасной ягоды в разгар сезона. Причины он объяснил в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что арбуз следует покупать только в магазине или официальной торговой точке, где соблюдаются условия хранения, а плод должен быть целым, без трещин, вмятин, плесени и кислого запаха.

По словам Парамонова, звук при постукивании и сухой хвостик могут говорить о спелости, но не сообщают о безопасности или содержании нитратов, которые невозможно определить на глаз. Перед разрезанием арбуз нужно тщательно вымыть под проточной водой с щеткой, а также вымыть руки, нож и доску, чтобы бактерии с корки не попали на мякоть. Целый арбуз можно хранить одну-две недели, а разрезанный — в холодильнике не более двух-трех дней, а при комнатной температуре — не дольше двух часов.

Врач также пояснил, что половинки арбуза из супермаркета допустимы, только если они разрезаны в санитарных условиях, упакованы и хранятся в холодильной витрине при температуре не выше 4 градусов. Однако покупать половинки или арбузы с вырезанным «треугольником» на уличных развалах без холодильника и упаковки он категорически не рекомендовал, особенно для детей, беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. При появлении слизи или кислого запаха арбуз нужно выбросить, не пробуя.

Ранее россиянам назвали максимально допустимое количество огурцов и помидоров в день. Можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов, что соответствует примерно 500 граммам. Такое количество овощей поможет получить из них достаточное количество клетчатки и питательных веществ и при этом не перегрузить организм потенциальными раздражителями.