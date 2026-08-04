В России отреагировали на удары ВСУ по Подмосковью

Лантратова назвала целенаправленным удар ВСУ по Чехову

Украина целенаправленно бьет по мирным жителям. Так об ударе вооруженных сил республики по подмосковному Чехову высказалась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в Московской области удары. Собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины — они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям», — сказала Лантратова.

Омбудсмен также напомнила, что ВСУ бьют по детским площадкам и по автобусам, в которых дети из Белоруссии ехали отдыхать на море.

4 августа стало известно, что Украина атаковала беспилотниками город Чехов. Жертвами удара стали пять человек, еще десять граждан получили травмы.