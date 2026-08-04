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14:04, 4 августа 2026 (обновлено: 14:10, 4 августа 2026)Россия

В России отреагировали на удары ВСУ по Подмосковью

Лантратова назвала целенаправленным удар ВСУ по Чехову
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / РИА Новости

Украина целенаправленно бьет по мирным жителям. Так об ударе вооруженных сил республики по подмосковному Чехову высказалась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в Московской области удары. Собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины — они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям», — сказала Лантратова.

Омбудсмен также напомнила, что ВСУ бьют по детским площадкам и по автобусам, в которых дети из Белоруссии ехали отдыхать на море.

4 августа стало известно, что Украина атаковала беспилотниками город Чехов. Жертвами удара стали пять человек, еще десять граждан получили травмы.

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