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14:58, 4 августа 2026Ценности

Российский бренд удалил рекламные фото с возлюбленной Джейсона Стэйтема

Российский бренд Ekonika удалил фото с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли
Мария Винар

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Российский бренд Ekonika удалил рекламные фото с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая уточнила, что речь идет о кадрах с возлюбленной актера Джейсона Стэйтема, которые ранее марка опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В комментариях под снимками Ekonika подверглась критике за сам факт съемки с иностранной манекенщицей.

Кроме того, под волну негативных высказываний попала сама знаменитость. Украинские пользователи сети обрушились на нее за сотрудничество с российским брендом.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в вещах из новой коллекции Ekonika под названием «Новая классика». Съемка проходила в залах дворца XVIII века в Париже.

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