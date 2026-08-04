Бывший тренер сборной России ответила на обвинения испанской синхронистки в плагиате

Покровская не согласилась с синхронисткой Ожогиной, обвинившей россиянок в плагиате

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская ответила испанке Алисе Ожогиной, обвинившей россиянок в плагиате на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист не согласилась с испанской спортсменкой. «Программа испанок была непонятной, и судьи ее тоже не поняли. Что касается нас, то наши спортсменки действовали в рамках правил, говорить о какой-то краже здесь нельзя», — заявила Покровская.

Ожогина высказалась ранее 4 августа. «Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна?» — заявила испанка.

Сборная России 3 августа выиграла золотую медаль в командной произвольной программе на чемпионате Европы. В последний момент россиянки усложнили программу, исполнив тот же элемент, что и испанская команда, ставшая второй.