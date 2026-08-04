Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:25, 4 августа 2026 (обновлено: 13:32, 4 августа 2026)Спорт

Испанская синхронистка обвинила сборную России в краже идеи на чемпионате Европы

Испанская синхронистка Ожогина обвинила сборную России в краже идеи на чемпионате Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Xue Yuge / Xinhua / Globallookpress.com

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила сборную России в краже идеи на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна?» — заявила Ожогина.

Сборная России 3 августа выиграла золотую медаль в командной произвольной программе на чемпионате Европы. В последний момент россиянки усложнили программу исполнив тот же элемент, что и испанская команда, ставшая второй.

Ожогина — уроженка Москвы. В возрасте 1 года спортсменка вместе с семьей переехала в Испанию, где начала заниматься синхронным плаванием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ
    Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»
    Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту
    Медведь напал на бегуна с собакой
    Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном
    Онколог развеял три главных мифа о химиотерапии
    Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума
    Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили
    Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» показала фото со свадебного торжества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok