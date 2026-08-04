Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольствия

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина, нацеленном на своевременное выявление причин резкого подорожания продуктов. Документ, который вступит в силу 1 января 2027 года, опубликован официально.

В соответствии с его положениями правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение от ФНС информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольствием и оказанием связанных с ней услуг.

Данные об объемах реализации, суммах доходов, расходов и прибыли хозяйствующих субъектов начнут отслеживать по тем позициям, которые учитывает при расчете показателей инфляции Росстат. Соответствующая информация будет использоваться определенными кабмином ведомствами при проведении мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен без возможности разглашения за исключением случаев, установленных Налоговым кодексом.

О планах Минпромторга добиться открытия доступа к данным торговли и поставщиков, составляющим налоговую тайну, стало известно осенью 2025 года. Речь в связи c этим шла об аудиторских заключениях, консолидированной финансовой отчетности и иных документах.