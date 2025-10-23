В России захотели раскрыть тайну ценообразования на продукты

Минпромторг захотел от ФНС доступа к налоговой тайне торговли и поставщиков

Власти захотели получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков. Таким образом в Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты, сообщает газета «Известия».

От ФНС ждут раскрытия коммерческой информации бизнеса, касающуюся товаров продовольственной корзины — принципы формирование их стоимости, данные о сделках, суммах доходов, расходах и прибыли. Сейчас эти сведения представляют налоговую тайну — среди них могут быть аудиторские заключения, консолидированная финансовая отчетность и иные документы. Минпромторг хочет распространить требования на компании, которые занимаются торговлей, поставками производимых или закупаемых товаров и оказанием услуг, которые Росстат использует в расчете индекса потребительских цен.

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — отмечают авторы документа.

По словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексея Красильникова, наценка ритейлеров сегодня может в два или три раза превышать стоимость товаров в опте. В Союзе органического земледелия называют инициативу «системой нерыночного регулирования цен», а в ассоциации «Народный фермер» суть законопроекта не поняли — продуктовый рынок сейчас контролируют сети, но в случае скачков цен проверяют лишь производителей, отметил заместитель председателя совета ассоциации Бабкен Испирян.

Зампред комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что государства в экономике и так достаточно. Нужно просто создавать удобные условия для предпринимателей, тогда себестоимость товаров и их цены будут ниже. А инициативы с благими целями могут привести к ухудшению ситуации.

По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 октября инфляция в России составила 0,22 процента, с начала месяца рост цен достиг 0,63 процента, а с начала года — 4,95 процента. До этого такая величина, если не учитывать разовый всплеск в июле из-за тарифов ЖКХ, наблюдалась в феврале. Основной вклад в инфляцию в середине октября внесла плодоовощная продукция. Цены на нее в среднем изменились на 1,9 процента, в том числе на помидоры — на 6,2 процента. В целом в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен достигли 0,32 процента, а непродовольственных — 0,29 процента.