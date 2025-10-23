Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 23 октября 2025Экономика

В России захотели раскрыть тайну ценообразования на продукты

Минпромторг захотел от ФНС доступа к налоговой тайне торговли и поставщиков
Вячеслав Агапов
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Власти захотели получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков. Таким образом в Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты, сообщает газета «Известия».

От ФНС ждут раскрытия коммерческой информации бизнеса, касающуюся товаров продовольственной корзины — принципы формирование их стоимости, данные о сделках, суммах доходов, расходах и прибыли. Сейчас эти сведения представляют налоговую тайну — среди них могут быть аудиторские заключения, консолидированная финансовая отчетность и иные документы. Минпромторг хочет распространить требования на компании, которые занимаются торговлей, поставками производимых или закупаемых товаров и оказанием услуг, которые Росстат использует в расчете индекса потребительских цен.

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — отмечают авторы документа.

По словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексея Красильникова, наценка ритейлеров сегодня может в два или три раза превышать стоимость товаров в опте. В Союзе органического земледелия называют инициативу «системой нерыночного регулирования цен», а в ассоциации «Народный фермер» суть законопроекта не поняли — продуктовый рынок сейчас контролируют сети, но в случае скачков цен проверяют лишь производителей, отметил заместитель председателя совета ассоциации Бабкен Испирян.

Материалы по теме:
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет.Станет ли мясо роскошью для россиян?
17 октября 2025
Ностальгия россиян по прошлому превратилась в бизнес. Кто и как на этом зарабатывает?
Ностальгия россиян по прошлому превратилась в бизнес.Кто и как на этом зарабатывает?
Сегодня

Зампред комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что государства в экономике и так достаточно. Нужно просто создавать удобные условия для предпринимателей, тогда себестоимость товаров и их цены будут ниже. А инициативы с благими целями могут привести к ухудшению ситуации.

По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 октября инфляция в России составила 0,22 процента, с начала месяца рост цен достиг 0,63 процента, а с начала года — 4,95 процента. До этого такая величина, если не учитывать разовый всплеск в июле из-за тарифов ЖКХ, наблюдалась в феврале. Основной вклад в инфляцию в середине октября внесла плодоовощная продукция. Цены на нее в среднем изменились на 1,9 процента, в том числе на помидоры — на 6,2 процента. В целом в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен достигли 0,32 процента, а непродовольственных — 0,29 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Раскрыты три серьезные причины частых пробуждений ночью

    Москвичам пообещали потепление

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости