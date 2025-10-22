Инфляция в России ускорилась

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,22 процента

За неделю с 14 по 20 октября инфляция в России составила 0,22 процента, с начала месяца рост цен достиг 0,63 процента, а с начала года — 4,95 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

За прошлый период инфляция составляла 0,21 процента, а неделей ранее — 0,23 процента. Таким образом, за последние три недели рост цен стабильно превышает 0,2 процента.

До этого такая величина, если не учитывать разовый всплеск в июле из-за тарифов ЖКХ, наблюдалась в феврале. Основной вклад в инфляцию в середине октября внесла плодоовощная продукция. Цены на нее в среднем изменились на 1,9 процента, в том числе на помидоры — на 6,2 процента. В целом в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен достигли 0,32 процента, а непродовольственных — 0,29 процента.

Вместе с тем Росстат зафиксировал снижение темпов роста цен на бензин. За минувшую неделю он в среднем подорожал на 0,6 процента, а неделей ранее — на 0,8 процента. Дизельное топливо стало дороже на 0,4 процента. С начала года они прибавили в цене 11,6 и 4,8 процента соответственно.

Ранее опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России, показал, что в октябре наблюдаемая инфляция составила 14,1 процента (в сентябре — 14,7 процента), что стало минимумом с сентября прошлого года. Таким образом, тенденция, на которую указывают данные Росстата, противоречит оценке ценовой динамики покупателями.