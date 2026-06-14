«Россия ведет себя очень сдержанно». В Республике Сербской указали на большую мудрость Путина по отношению к Украине

Додик: Путин проявил мудрость, решив не допускать масштабных ударов по Украине

Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в беседе с ТАСС прокомментировал действия президента России Владимира Путина по отношению к Украине.

По мнению политика, Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирных граждан.

Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения Милорад Додик председатель партии «Союз независимых социал-демократов»

Додик подчеркнул, что Россия стремится минимизировать страдания мирных граждан, поэтому заранее предупреждает о планах нанести удары по определенным объектам.

Додик отреагировал на призывы «отвечать более жестко»

По словам политика, слышатся призывы «отвечать более жестко», однако Россия преследует стратегическую цель минимизировать страдания населения Украины.

Он также обратил внимание на то, что в Киеве сразу же приезжают западные журналисты, которые снимают любые последствия ударов.

Я переживаю из-за гибели любого мирного жителя на любой стороне. Но, с другой стороны, такие вещи случаются, к сожалению. Речь идет о боевых действиях, о военной операции, в которой Россия ведет себя очень сдержанно Милорад Додик председатель партии «Союз независимых социал-демократов»

Додик раскритиковал реакцию Запада на удар по Старобельску

В этой связи политик отметил замалчивание Западом удара по Старобельску.

Если бы куда меньшее число людей, не дай Бог, пострадало бы в каком-нибудь польском или украинском городе, развернулась бы даже не многодневная, а многомесячная пропаганда, с демонстрацией раненых, окровавленных и так далее Милорад Додик председатель партии «Союз независимых социал-демократов»

Ранее сообщалось, что японские журналисты проигнорировали предложенную МИД России возможность посетить Старобельск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Он отметил, что такие решения не красят иностранные издания.

В ночь на 22 мая украинская армия атаковала учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. На произошедшее отреагировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на атаку ВСУ.

