Десятки человек пострадали из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Пасечник: 35 человек пострадали из-за ночной атаки ВСУ на колледж в ЛНР

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР) пострадали 35 человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета», — сообщил он.

По словам чиновника, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Пасечник добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 мая по территории России ударили более двухсот украинских беспилотников. Как рассказали в оборонном ведомстве, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 217 БПЛА.