Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 22 мая 2026Россия

Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

В ночь на 22 мая по территории России ударили 217 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь с 21 на 22 мая по территории России ударили более двухсот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием опубликовало российское Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 217 БПЛА. Под удар попали 18 субъектов федерации, среди которых Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородска, Тверская и Ярославская области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле после массированной ночной атаки Минобороны не сообщило.

Ранее сообщалось, что девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В США сделали Европе предупреждение о России

    Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

    Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

    Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

    Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok