Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

В ночь на 22 мая по территории России ударили 217 БПЛА ВСУ

В ночь с 21 на 22 мая по территории России ударили более двухсот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием опубликовало российское Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 217 БПЛА. Под удар попали 18 субъектов федерации, среди которых Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородска, Тверская и Ярославская области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле после массированной ночной атаки Минобороны не сообщило.

Ранее сообщалось, что девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ.