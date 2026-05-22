Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

Ветеран СВО Бурмистров стал замминистра в Забайкальском крае

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Андрей Бурмистров, награжденный медалями за храбрость, стал замминистра в Забайкальском крае. Экс-военнослужащий будет отвечать за социальную и демографическую политику. Об этом сообщили в правительстве российского региона.

У Бурмистрова высшее юридическое образование. Он занимал разные должности, в том числе и руководящие. В прошлом был сотрудником регионального пограничного управления ФСБ России по Забайкалью.

В 2023 году мужчина добровольно отправился на фронт. Он воевал на донецком направлении в составе Южного военного округа. Бурмистров является кавалером ордена Мужества, награжден медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу ДНР».

Когда он вернулся из зоны боевых действий, присоединился к региональному кадровому проекту, инициированному губернатором Забайкалья Александром Осиповым «Герои — Победы. Будущее».

До этого в Вологодской области учредили новое министерство — министерство региональной безопасности. Его главой стал ветеран СВО Кирилл Джавлах.