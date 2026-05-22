Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 22 мая 2026Россия

Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

Ветеран СВО Бурмистров стал замминистра в Забайкальском крае
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал губернатора Забайкальского края Александра Осипова

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Андрей Бурмистров, награжденный медалями за храбрость, стал замминистра в Забайкальском крае. Экс-военнослужащий будет отвечать за социальную и демографическую политику. Об этом сообщили в правительстве российского региона.

У Бурмистрова высшее юридическое образование. Он занимал разные должности, в том числе и руководящие. В прошлом был сотрудником регионального пограничного управления ФСБ России по Забайкалью.

В 2023 году мужчина добровольно отправился на фронт. Он воевал на донецком направлении в составе Южного военного округа. Бурмистров является кавалером ордена Мужества, награжден медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу ДНР».

Когда он вернулся из зоны боевых действий, присоединился к региональному кадровому проекту, инициированному губернатором Забайкалья Александром Осиповым «Герои — Победы. Будущее».

До этого в Вологодской области учредили новое министерство — министерство региональной безопасности. Его главой стал ветеран СВО Кирилл Джавлах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

    Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

    Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

    SpaceX отложила испытательный полет Starship

    Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

    Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

    Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

    Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok