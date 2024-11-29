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12:13, 29 ноября 2024Россия

В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

В Вологодской области ветеран СВО возглавил министерство
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Вологодской области учредили новое министерство — министерство региональной безопасности. Его главой стал ветеран специальной военное операции (СВО), сообщает портал Vologda-poisk.ru.

Новый министр — Кирилл Джавлах. Он был награжден медалью за отвагу за службу в зоне боевых действий. «Это проверка боем на новом этапе, это проверка на прочность и расчет на формирование новой команды», — прокомментировал назначение глава региона Георгий Филимонов.

Джавлах присоединился к команде правительства Вологодской области 11 июня, отмечает издание. Ранее от занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики.

Ранее другой ветеран СВО стал главой аппарата правительства Тамбовской области. Мужчина имеет высшее образование и 20-летний опыт работы в органах Федеральной службы безопасности.

ЖЗЛ
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