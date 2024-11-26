Участник СВО возглавил аппарат правительства российского региона

Ветеран СВО стал главой аппарата правительства Тамбовской области

Ветеран специальной военной операции (СВО) Валерий Карасев стал главой аппарата правительства Тамбовской области. Об этом сообщает газета «Тамбовская жизнь» со ссылкой на врио главы региона Евгения Первышова.

Участник спецоперации будет курировать работу аппарата областного правительства и его подразделений. «Уверен, что работа будет выстроена четко и слаженно», — отметил губернатор.

Карасев имеет высшее юридическое образование. Он более 20 лет проработал в органах ФСБ.

Ранее в Кировской области другой участник СВО стал главой одного из муниципальных районов. Мужчина одержал победу в голосовании.