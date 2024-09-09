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12:28, 9 сентября 2024Россия

Боец СВО возглавил райадминистрацию в российском регионе

В Кировской области участник СВО стал главой одного из районов
Артем Заболотских

Артем Заболотских. Кадр: Справедливая Вятка / YouTube

Участник специальной военной операции (СВО) Артем Заболотских победил на выборах главы Подосиновского района Кировской области. Об этом сообщает портал Вятка-на-Сети со ссылкой на региональных чиновников.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. О победе Заболотских главе региона Александру Соколову сообщили на совещании. Руководитель областного избиркома Галина Буркова проинформировала, что всего в регионе были избраны 60 депутатов местных органов власти и главы 15 муниципалитетов.

По данным Daily Storm, по итогам прошедших выборов победу одержали 308 из 380 участников СВО, кандидатуры которых были заявлены на голосование.

Ранее Центризбирком отчитался об итогах губернаторских выборов в России. Согласно приведенным данным, победу в 14 регионах одержали действующие руководители.

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      Алан Босиков
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