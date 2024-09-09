Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 9 сентября 2024Россия

Еще в девяти субъектах на выборах победили действующие губернаторы

ЦИК: еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На выборах главы республики Алтай победил врио от партии «Единая Россия» Андрей Турчак — он набрал 74,09 процента голосов. Об этом сообщает ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.

Помимо этого, на выборах главы Курганской области лидировал действующий глава региона Вадим Шумков — он набрал 85,17 процента голосов.

В Курской области победил врио главы региона Алексей Смирнов. На выборах в Калининградской области — врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55 процента голосов по итогам обработки всех протоколов).

Также в Вологодской области победу одержал врио главы региона Георгий Филимонов — он набрал 62,30 процента голосов. В Мурманской области с результатом в 73,99 процентак голосов лидировал действующий глава Андрей Чибис.

После обработки 98,31 процента протоколов в Ставропольском крае победил действующий губернатор Владимир Владимиров с результатом в 79,57 процента голосов.

В Самарской области после обработки всех протоколов выиграл врио губернатора Вячеслав Федорищев с 79,56 процента голосов. В Челябинской области победу одерживает действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84 процента голосов по итогам обработки 98,24 процента протоколов.

Ранее сообщалось, что победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы.

7 сентября начали работу участки еще в 13 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях проходили выборы губернатора, еще в 11 регионах — кандидатов в органы местного самоуправления. В воскресенье, 8 сентября, выборы проходили в 83 регионах.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Победа действующих губернаторов и бывшие министры в Госдуме. Как прошли выборы в России?

      Отечественный мультфильм возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

      Учительница католической школы годами занималась сексом с учениками младше 16 лет

      Силы ПВО Сирии повторно отразили атаку ЦАХАЛ

      В США заявили об угрожающем Украине решении Макрона

      Россиян предупредили об опасности картошки

      Украина отозвала главу посольства в Грузии

      Еще в девяти субъектах на выборах победили действующие губернаторы

      Военный заявил об утрате актуальности антидроновых ружей в зоне СВО

      Россиянка раскрыла способ пожить в доме в Италии бесплатно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше