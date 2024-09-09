Еще в девяти субъектах на выборах победили действующие губернаторы

ЦИК: еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторы

На выборах главы республики Алтай победил врио от партии «Единая Россия» Андрей Турчак — он набрал 74,09 процента голосов. Об этом сообщает ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.

Помимо этого, на выборах главы Курганской области лидировал действующий глава региона Вадим Шумков — он набрал 85,17 процента голосов.

В Курской области победил врио главы региона Алексей Смирнов. На выборах в Калининградской области — врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55 процента голосов по итогам обработки всех протоколов).

Также в Вологодской области победу одержал врио главы региона Георгий Филимонов — он набрал 62,30 процента голосов. В Мурманской области с результатом в 73,99 процентак голосов лидировал действующий глава Андрей Чибис.

После обработки 98,31 процента протоколов в Ставропольском крае победил действующий губернатор Владимир Владимиров с результатом в 79,57 процента голосов.

В Самарской области после обработки всех протоколов выиграл врио губернатора Вячеслав Федорищев с 79,56 процента голосов. В Челябинской области победу одерживает действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84 процента голосов по итогам обработки 98,24 процента протоколов.

Ранее сообщалось, что победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы.

7 сентября начали работу участки еще в 13 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях проходили выборы губернатора, еще в 11 регионах — кандидатов в органы местного самоуправления. В воскресенье, 8 сентября, выборы проходили в 83 регионах.